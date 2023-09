Tare mette a confronto i suoi due ex allenatori Pioli e Inzaghi

vedi letture

Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio, ha lavorato con Simone Inzaghi e con Stefano Pioli, oggi allenatori di Inter e Milan, pronte a sfidarsi nel derby alla ripresa. In un'intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato dei due tecnici: "Pioli è arrivato al Milan con un bagaglio più vario e diverse esperienze. La parentesi all'Inter lo ha aiutato, ma anche quelle alla Lazio e alla Fiorentina lo hanno preparato per il salto definitivo. Aveva la giusta maturità già al suo arrivo, poi è cresciuto fino allo Scudetto".

Diverso invece il parere di Tare su Inzaghi: "All'inizio potevano esserci dei punti interrogativi su di lui: qualcuno pensava fosse troppo giovane, poco internazionale e, invece, ha già una bacheca molto più ricca di tanti 'vecchi'. È riuscito ad accorciare i tempi grazie alla sua tenacia e ha perfino sfiorato la Champions. Pochi altri sarebbero usciti vivi dai momenti che ha vissuto la scorsa stagione. Resistendo a quella tempesta è cambiato tutto: questa è la 'sua' Inter. Rispetto a Pioli è più 'giocatore': tende a essere un amico, ma sa quando tenere le distanze".