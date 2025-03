Tare o Paratici? Hanno parlato con Cardinale e Ibra: la decisione entro il 5

Con il Milan sempre più lontano dalla zona Champions League e protagonista di una stagione fatta di scelte confusionarie e poco chiare, il tema delle ultime ore in casa rossonera è la decisione sull'ingaggio di un direttore sportivo che con la sua esperienza possa affiancare il team di lavoro già presente in via Aldo Rossi e sgravarlo di alcune mansioni che non sembrano essere nelle corde degli attuali dirigenti. Secondo quanto riportato ieri sera dal collega Peppe Di Stefano in onda su Sky Sport 24 i rossoneri dovrebbero scegliere la nuova figura entro mercoledì 5 marzo.

Secondo le indiscrezioni la corsa al posto di direttore sportivo sarebbe stata ridotta a due: da una parte Igli Tare, che ha avuto una lunga esperienza alla Lazio lunga 14 anni conclusa nel 2023; dall'altra Fabio Paratici che dopo la Juventus è stato per due anni al Tottenham. Entrambi hanno già avuto colloqui con Gerry Cardinale e Zlatan Ibrahimovic. La sensazione è che si deciderà fra questi due nomi.