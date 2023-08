Taremi con Leao? Il vice-CT dell'Iran: "Perfettamente complementare con chiunque"

Antonio Manicone, vice-allenatore dell'Iran, si è così espresso a SportMediaset su Taremi.

Al Milan come potrebbe trovarsi con giocatori come Rafael Leao?

Bene a livello di qualità tecniche e tattiche. Ama portare palla e fare il regista, ma anche dialogare con i compagni e sfruttare i loro punti forti. Potrebbe anche giocare con un centravanti come Giroud in un attacco a due perché le caratteristiche sono simili a quelle di Azmoun con cui Taremi è perfettamente complementare.