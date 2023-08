Taremi vuole solo il Milan: il giocatore è pronto a rinunciare al 15% sulla sua cessione

Il Milan vuole Taremi e Taremi vuole il Milan. Le parti hanno le idee ben chiare, ma di mezzo c'è il Porto: il giocatore sta forzando la mano con il club per approdare in rossonero e addirittura potrebbe rinunciare al 15% della cifra della sua futura rivendita per agevolare la conclusione dell'operazione.