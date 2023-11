Tassotti: "Capisco le voci dopo qualche sconfitta, ma Pioli ha fatto un lavoro straordinario"

Intervistato a Tvplay, Mauro Tassotti ha parlato così dei rossoneri: "Capisco che in club come Milan, Inter e Juve si scatenino sempre delle voci dopo qualche sconfitta, ma Pioli secondo me ha fatto un lavoro straordinario e fossi in loro non lo metterei in discussione anche perché dobbiamo ancora entrare nel momento decisivo della stagione, si giocheranno partite importanti e mettere in dubbio l’allenatore prima di match cruciali non mi sembra una roba ben fatta. Io non credo che Pioli stia rischiando in questo momento".