Tassotti: "Con il 4-4-2 il Milan non dovrà richiedere a Ibra e Giroud un un grande lavoro difensivo"

Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Mauro Tassotti ha parlato di una soluzione tattica per il Milan. Queste le sue parole: "Il Milan storicamente ha sempre giocato con la difesa a 4 e con il 4-4-2 possono bastare otto giocatori per difendere, in modo da non chiedere a Ibra e Giroud un superlavoro eccessivo".