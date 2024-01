Tassotti elogia Theo: "Mi ha sorpreso da centrale. Ma aspetterei test più impegnativi..."

vedi letture

Theo Hernandez centrale è una delle novità dell'ultimo mese e mezzo del Milan: una scelta nata dall'esigenza di coprire le lacune in difesa causate dagli eccessivi infortuni patiti dalla squadra di Stefano Pioli. Le prestazioni del francese nel suo nuovo ruolo - temporaneo - sono state ottime e anche un grande ex difensore rossonero come Mauro Tassotti lo ha elogiato.

Le parole di Tassotti alla Gazzetta dello Sport questa mattina: "Che voto do a Theo come centrale? Un buon voto, senz’altro, anche se aspetterei test più impegnativi per promuoverlo definitivamente. Di sicuro devo ammettere che vederlo in quella posizione mi ha sorpreso: non ci avrei pensato. Ma il Milan di oggi difende in maniera diversa: più che di reparto, si lavora sugli uno contro uno. E questo è un aspetto che aiuta Hernandez, che è fortissimo fisicamente e molto veloce"