Tassotti: "Straordinario lavoro di Inzaghi, Pioli ha fatto bene in una situazione non facile"

Mauro Tassotti, intervistato dall’edizione odierna di Tuttosport, ha presentato il match di domani fra Lazio e Milan: "La speranza di riagguantare un posto tra le prime quattro per la Lazio passa attraverso una vittoria contro il Milan. I rossoneri hanno ancora un po’ di margine, nonostante ultimamente questo vantaggio si sia un po' assottigliato. L'operato dei due allenatori? Straordinario. Inzaghi ha portato la Lazio nelle posizioni di vertice, conquistando anche trofei come la Coppa Italia e la Supercoppa, oltre a centrare la qualificazione in Champions League. Difficilmente la società biancoceleste avrebbe potuto chiedergli di più. Sono stati pure sfortunati lo scorso anno, dato che nel loro momento migliore è arrivato il blocco della stagione. Magari avrebbero anche potuto vincere il campionato, anche se non posso sapere come sarebbe andata a finire. Pioli ha lavorato ottimamente in una situazione non facile, dato che si parlava già dell’arrivo di Rangnick. E' stato bravo Maldini a difenderlo e a fargli sentire la propria vicinanza".