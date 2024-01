Tassotti sul nuovo ruolo di Theo: "Forse questa svolta gli serviva ma è una soluzione di emergenza"

Theo Hernandez centrale è una delle novità dell'ultimo mese e mezzo del Milan: una scelta nata dall'esigenza di coprire le lacune in difesa causate dagli eccessivi infortuni patiti dalla squadra di Stefano Pioli. Le prestazioni del francese nel suo nuovo ruolo - temporaneo - sono state ottime e anche un grande ex difensore rossonero come Mauro Tassotti ne ha parlato, alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Tassotti su Theo: "A volte, la conoscenza che un calciatore ha di sé è più profonda di quella che ha chi lo allena e lo segue tutti i giorni. Non conosco personalmente Theo, ma ricordo che anche Maldini gli stava molto vicino per stimolarlo: forse questa svolta gli serviva. Ma non dobbiamo tralasciare un aspetto. La mossa è nata come soluzione di emergenza e si sta rivelando una bella intuizione, però continuo a pensare che la forza di Theo stia nel modo in cui interpreta il ruolo di esterno. Toglierlo definitivamente da quella zona significherebbe perdere più non poco a livello offensivo, a meno che non esplodano i giovani... E sarebbe una grande notizia per il Milan"