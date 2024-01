Tassotti sull'analogia Theo-Maldini: "Mi piacerebbe vedere Hernandez di fronte ad attaccanti di livello europeo"

vedi letture

Theo Hernandez centrale è una delle novità dell'ultimo mese e mezzo del Milan: una scelta nata dall'esigenza di coprire le lacune in difesa causate dagli eccessivi infortuni patiti dalla squadra di Stefano Pioli. Le prestazioni del francese nel suo nuovo ruolo - temporaneo - sono state ottime e anche un grande ex difensore rossonero come Mauro Tassotti ne ha parlato, alla Gazzetta dello Sport.

Le parole di Tassotti sull'analogia Theo-Maldini, anche il francese come l'ex capitano è stato spostato dalla fascia sinistra al centro della difesa: "Theo è giovane, nel pieno della carriera, va sfruttata la sua potenza: quando riesce a liberarla capovolge l’azione in un attimo. Paolo si è spostato più avanti negli anni. E la sua capacità di leggere le situazioni era eccellente, in qualunque posizione. Baresi e Costacurta squalificati, per Capello non fu facile decidere. Ricordo che aveva provato praticamente tutti. Nell’ultimo test, contro la Fiorentina, schierò Desailly: giocammo male e perdemmo, Marcel a quei tempi il centrale non lo voleva fare perché faticava nelle letture, aveva bisogno di un riferimento. E così la scelta cadde su Paolo: sappiamo poi come è andata. Ecco, mi piacerebbe vedere Theo di fronte ad attaccanti di livello europeo. Penso a Lautaro, Thuram, Vlahovic, gente che ti porta a difendere nei 16 metri