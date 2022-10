Tatarusanu, intensificati gli allenamenti sulle letture nelle uscite

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Secondo quanto riporta questa mattina Tuttosport, nelle ultime ore si sarebbero intensificati gli allenamenti per Ciprian Tatarusanu soprattutto per quanto riguarda la lettura nelle uscite. Il portiere rumeno, di cui club, allenatore e compagni si fidano al 100% come è giusto che sia, ha evidenziato un po' troppa staticità in questo fondamentale. Tata sarà chiamato a sostituire Maignan fino alla pausa per il Mondiale in una fase della stagione che si annuncia cruciale non solo in Campionato ma anche in Champions.