Tatarusanu, quattro clean sheet in questa stagione in dodici partite

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Nella prima parte di questa stagione, Ciprian Tatarusanu ha giocato in tutto dodici partite, nelle quali ha ottenuto quattro clean sheet: il portiere romeno del Milan è infatti riuscito a tenere la porta inviolata nelle sfide di campionato contro Juventus e Cremonese, mentre in Champions League non ha subito gol nelle gare di ritorno contro Dinamo Zagabria e Salisburgo.