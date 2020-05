Tavecchio: "La Serie A rifiutò un'importante sponsorizzazione decennale"

Carlo Tavecchio, ex presidente della FIGC, ha parlato quest'oggi ai microfoni di Radio Kiss Kiss dei vari problemi della Serie A: "Il problema più discusso e che crea più problematiche è quella del riscontro di un infettato durante il campionato. Se le cose non cambiano, è difficile che si trovino delle soluzioni. Io ho fatto il commissario di Lega per qualche mese. In quel periodo ho visto com'erano impegnati i club. Purtroppo fu rifiutata una proposta importantissima di una grande finanziaria internazionale, che sarebbe intervenuta con dieci anni di sponsorizzazione. Non fu accettata l'offerta perché c'era un contratto pluriennale con altri".