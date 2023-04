Tavelli: "Non c'è scritto da nessuna parte che la Uefa debba punire la Juve"

MilanNews.it

Fabion Tavelli, giornalista che sta seguendo le vicende giudiziarie della Juventus, al Club di Sky ha parlato così su eventuali decisioni che la Uefa potrebbe prendere sul club bianconero: "La Juve è in regime di settlement agreement, fatto a settembre e ha un impegno a rientrare in bilancio entro il 2024/2025. Non c’è scritto da nessuna parte che la Uefa debba punire la Juventus: potrebbe anche ritenere sufficiente ciò che la Federcalcio con i suoi organi di giustizia deciderà.

Nel caso che questi comportamenti di alterazione dei bilanci fossero in violazione del FFP, potrebbe aprire una procedura immediata perché la Uefa deve sapere entro il 30 giugno le squadre che faranno le prossime competizioni. E non è detto neanche che nel caso succeda, si opti per l’esclusione".