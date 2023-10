Taveri: "Curioso di vedere Donnarumma contro il Milan, è il bello del calcio"

Commenta così Mino Taveri ai microfoni di Infinity, il prossimo impegno europeo del Milan in casa del Paris Saint-Germain, focalizzandosi sulla partita dell'ex rossonero Donnarumma: "Il bello del calcio è che tutto può cambiare sempre, anche le cose più sicure possono diventare altro. La storia di Gigio la conosciamo, sarò curioso di vederlo contro il Milan sopratutto a San Siro, sarà emozionante per lui, non so per i tifosi del Milan".