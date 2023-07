Team Manager Milan, in panchina a Los Angeles c'è Giuseppe Coviello

Come riportato negli ultimi giorni il Milan ha cambiato anche a livello di Team Manager. Andrea Romeo, ex arbitro che ricopriva questo ruolo in rossonero da circa 6 anni, ha lasciato l'incarico ed è tornato in Italia. Questa sera, a Los Angeles, in occasione dell'amichevole tra Milan e Juventus, in panchina il suo posto è preso da Giuseppe Coviello: in attesa dell'ufficialità del cambio, Coviello è uno dei principali indiziati a sostituire Romeo in pianta stabile.