Tebas: "È stato storico il rifiuto che Florentino Perez ha ricevuto anche stavolta"

vedi letture

Javier Tebas, l’uomo forte del calcio spagnolo, presidente della Liga dal 2013,ha parlato in un'intervista al Corriere della Sera della Superlega. Queste le sue parole: "Sono assolutamente convinto che non vedremo mai un format chiuso o semichiuso come la Superlega. Per un motivo semplice ma fondamentale: nessuno lo vuole, nemmeno i club che si sono iscritti alla Superlega del 2021". E poi ha aggiunto: "È stato storico il rifiuto che Florentino ha ricevuto anche stavolta, facendo capire di essere solo in questo progetto. Lo ricorderemo come il giorno in cui si è dimostrato ancora una volta che l’ecosistema calcio non vuole un format chiuso come la Superlega".

IL NUOVO FORMAT

La sentenza della Corte Ue è arrivata- escluso il monopolio di Uefa e Fifa sulle competizioni internazionali -, a ruota è arrivata la conferenza stampa di Bernd Reichart, Ceo di A22 società che sta mandando avanti il progetto Superlega, che ha confermato la volontà di procedere, illustrando il format della nuova competizione che è diverso sia da quello della nuova Champions League che da quello proposto due anni fa. Questa mattina Tuttosport ne illustra i punti cardine. In totale ci saranno 64 squadre suddivise in tre leghe differenti.

Star League - 16 squadre, due gironi da 8

Una regular season di 14 partite equamente distribuite tra casa e trasferta + una fase finale, a cui accedono le migliori quattro di ogni girone, che parte dai quarti di finale andata e ritorno, prosegue con la semifinale andata e ritorno, termina con una finalissima in campo neutro. Le ultime classificate dei gironi retrocedono.

Gold League - 16 squadre, due gironi da 8

Il format è lo stesso, con le due finaliste che vengono promosse in Star League e le ultime due dei gironi che retrocedono.

Blue League - 32 squadre, quattro gironi da 8

Stesso format solo che passano le migliori due di ogni girone. Chi arriva in finale viene promosso in Gold League. Le ultime cinque di ogni girone sono estromesse dalla Superlega mentre vengono promosse venti squadre dai vari campionati nazionali.