Tebas: "Il caso Rubiales la più grande crisi reputazionale che il calcio spagnolo deve affrontare"

Javier Tebas, presidente della Liga spagnola, è intervenuto durante il Thinking Football Summit in corso a Oporto. Tra i tanti temi affrontati anche quello relativo al caso Rubalies, col presidente della RFEF che ha baciato la calciatrice Jenni Hermoso dopo la vittoria del mondiale femminile: "È la più grande crisi reputazionale che il calcio spagnolo deve affrontare. Prima mi chiedevano di Negreira e ora di Rubiales e tutto generato da un'istituzione come la RFEF in cui da molti anni non si fa una rivoluzione".