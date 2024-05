Tebas (La Liga): "Scettico sulla nuova Champions e contro l'essenza del Mondiale per Club"

"La FIFA uccide i campionati". È questo l'allarme che Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha lanciato nell'intervista rilasciata oggi a Tuttosport. Il numero uno del calcio spagnolo ha espresso anche le sue preoccupazioni per la nuova Champions voluta dalla UEFA: "Sono scettico, voglio vedere come funzionerà. È un po' complicato sotto il piano sportivo, capisco il prodotto televisivo ma il rischio è che cannibalizzi i campionati. Un processo progressivo, e che rischia di aumentare il divario che c'è già all'interno delle leghe nazionali".

È corretto paragonare il calcio ad altri sport?

"No. Anche perché la Liga genera molto di più della Formula 1, sono campionati sia globali che nazionali. E vale per tutti i grandi campionati. La Serie A è più importante in Italia di Premier e Liga, è normale che sia così, ma qualcuno vuole cambiare a favore di una ristretta elite".



Fa riferimento anche alla Superlega?

"Anzitutto c'è un tema: non credo voglia essere un'alternativa, ma voglia sostituire il sistema attuale. Il dibattito al riguardo è diventato tossico: la sentenza della giustizia UE ha ammesso il monopolio UEFA, ma è accaduto poco e niente dalla FIFA. Che se ne frega dei nostri interessi: nella FIFA siede gente che non ha mai guidato un club".

Contrario al mondiale per club…

"Hanno fatto un calendario, l'hanno piazzato senza chiedere nulla, tutte le leghe devono rivedere i propri. Siamo danneggiati tutti da questi attacchi. quelli attacchi: io sono contro l’essenza del Mondiale del club. E inoltre genererà pochissimi introiti per i campionato di riferimento"