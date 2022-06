Tebas (Liga) presenta esposto contro PSG, Juve e City

Fonte: tuttomercatoweb.com

Javier Tebas contro tutti. Non solo l'esposto alla UEFA contro il PSG per il ricchissimo rinnovo di contratto di Kylian Mbappè, il presidente de LaLiga ha messo nel mirino anche Juventus e Manchester City, presentando due esposti anche contro di loro per tutelare i club spagnoli ed europei che a suo dire sarebbe costretti a competere in condizioni di inferiorità rispetto a club che non rispettano le norme.

Come riporta AS, Tebas avrebbe chiesto alla UEFA di investigare sulle presunte plusvalenze fittizie finite nel mirino della Procura di Torino per le quali era stata indagata la Juventus. Per quanto riguarda il City invece nel mirino c'è il trasferimento di Haaland alla corte di Guardiola. Nei giorni scorsi Tebas si era interrogato su come il City avesse potuto tesserare il norvegese visto che l'entourage chiedeva una grossa commissione.