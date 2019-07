Telegraph - Bielik: non solo West Brom, sulle sue tracce c’è anche il Milan

Proseguono i sondaggi di mercato del nuovo Milan di Marco Giampaolo, dall’Inghilterra giungono novità per quel che riguarda il profilo di Krystian Bielik. Il giocatore di proprietà dell’Arsenal la scorsa stagione ha giocato in prestito al Birmingham, stupendo tutti. Secondo quanto raccolto dal Telegraph però su di lui oltre all’interesse del West Bromwich e di altri diversi club inglesi ci sarebbe anche quello del Milan. L’Arsenal non ritiene il giocatore pronto per la prima squadra, ed il club sarebbe quindi disposto a cederlo in prestito.