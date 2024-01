Telenovela Niang, l'Empoli sta saltando e prova ad approfittarne l'Hellas Verona

Il futuro di M'Baye Niang (29 anni) difficilmente sarà all'Empoli ma, nonostante anche l'opzione Genoa sia decaduta nei giorni scorsi, l'ex attaccante di Milan e Torino tra le altre potrebbe comunque tornare a giocare in Italia. Il classe 1994 era ad un millimetro da chiudere con i toscani ma nelle ultime ore ci sono state delle complicazioni e l'affare con gli azzurri è a forte rischio, se non sulla via di saltare.

E allora, secondo quanto appreso da TMW, ecco che il nome di Niang torna buono per una squadra del nostro campionato che già ci aveva messo gli occhi sopra ed è ora pronta a tornare con forza sul francese, in uscita dall'Adana Demirspor. Si tratta dell'Hellas Verona, che sta facendo partire Saponara con destinazione Ankaragucu in Turchia e, visto che anche Lazovic potrebbe lasciare e accasarsi al Como, è atteso un nuovo tentativo nelle prossime ore per arrivare a Niang.