Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 01 MAR - Telepass diventa top partner delle nazionali italiane di calcio. L'azienda italiana, leader della mobilità integrata, accompagnerà le Azzurre, gli Azzurri e i tifosi italiani per i prossimi 4 anni. Oggi la firma dell'accordo tra Telepass e Figc alla presenza dei vertici della società, della federazione e dei ct, Bertolini e Mancini. La nuova maglia debutterà il 23 marzo in occasione di Italia-Inghilterra, valida per le qualificazioni europee e in programma a Napoli. "E' un momento di grande orgoglio per la nostra federazione. E' una partnership forte.