Tema stadi, Abodi: "La norma per il commissario è pronta"

Gabriele Gravina, presente ieri al convegno svoltosi ieri in Senato “Stadi intelligenti e sostenibili”, promosso dal senatore Andrea De Priamo di FdI, si è augurato di avere impianti sportivi come nuove agorà affinché diventino non solo centri di aggregazione sportiva, ma anche di confronto e di vita quotidiana.

Secondo il ministro per lo Sport e per i giovani, Andrea Abodi, l'accelerazione sull'argomento potrebbe arrivare nel breve termine con la nomina di un commissario per gli stadi. Una figura che serve a snellire le procedure, troppo spesso bloccate in lungaggini burocratiche o in battaglie territoriali con le amministrazioni di riferimento. "La norma per il commissario è pronta e sarà inserita in un decreto sport", l’annuncio di ieri del ministro uscendo dalla FIGC per l'assemblea della Divisione del calcio femminile. Ma in che tempi? "Mi auguro 15-20 giorni", la risposta ancora di Abodi, da tempo al lavoro su un tema, quello infrastrutturale, che in Italia non permette di perdere altro tempo.

"È giusto che organi del genere tutelino posti come quello in cui siamo - dice Ezio Maria Simonelli, presidente della Serie A, riferendosi alla Sala Zuccari del Senato che ospita il convegno -. Ma che tutelino il secondo anello di San Siro è eccessivo, ognuno deve fare il suo lavoro con intelligenza". Il presidente di Lega ne fa anche un discorso di ricavi «per essere competitivi nel mondo» visto che dal ticketing i club di A incassano molto meno di altri competitor europei, evidenzia Tuttosport.