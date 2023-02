Temi il rientro in campo di Ibra? Palladino: "Certo che lo temo, come temo Leao, Theo, tutto il Milan..."

MilanNews.it

Raffaele Palladino, allenatore del Monza, è presente in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Milan, valida per la 23esima giornata di Serie A ed in programma domani alle 18:00 all'U-Power Stadium.

Temi il rientro in campo di Ibrahimovic?

"Ho avuto il piacere di conoscerlo come compagno alla Juventus nel 2006. Un ragazzo straordinario, avevo un bel rapporto con lui. Mi piace molto come persona e come calciatore certo che lo temo, ma temo tutto il Milan: Leao, Theo, tutto il complesso è allenato bene da Pioli".