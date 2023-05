Tempo di EuroDerby: il Milan lavora fino all'ultimo per smentire (di nuovo) i pronostici

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

È arrivato il giorno del derby. E che derby! Dopo 18 anni dall'ultima volta, 20 anni da quella che valeva le semifinali, Milan e Inter torneranno, tra stasera e martedì 16 maggio, a giocarsi le semifinali di Champions League. I rossoneri ci arrivano con un cammino europeo impeccabile se non nel doppio e sfortunato match contro il Chelsea, forti di una storia europea che parla e per sé e trascinati da un pubblico di San Siro che si annuncia - come sempre - straordinario.

Stefano Pioli avrà tutti i calciatori inseriti in lista Uefa a disposizione, eccezione fatta per l'infortunato Florenzi e con un solo dubbio: ce la farà a recuperare in tempo Rafael Leao? L'attaccante portoghese, uscito al decimo minuto della sfida contro la Lazio a causa di una elongazione del muscolo lungo adduttore della coscia destra, svolgerà in mattinata un provino a Milanello e, nel caso sia tutto ok, raggiungerà i compagni presso il ritiro di Milano, pronto per giocare, anche da titolare, contro l'Inter. D'altronde, questa sfida ha un sapore e un valore talmente straordinario che tutto deve essere al suo posto. A Milanello, anche rispetto alle precedenti quattro sfide ad eliminazione diretta della stagione, si respirava una atmosfera di concentrazione, determinazione, voglia di parlare sul campo. E non oltre: in tanti danno l'Inter favorita, il Milan lavora.Il Milan ha intenzione di sfruttare l'andata, così come successo contro Tottenham e Napoli, per poi provare a gestire il ritorno in casa nerazzurra. Per farlo, Stefano Pioli schiererà la formazione dei titolarissimi: Maignan in porta, Calabria, Kjaer, Tomori e Theo Hernandez in difesa, Tonali e Krunic ceniera in mediana, con Giroud di punta supportato a destra da Brahim Diaz, al centro da Bennacer e a sinistra da Saelemaekers, nel caso non recuperarre e/o giocasse da titolare Leao.