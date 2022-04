Tempo effettivo, l'Inter irritata per i pochi minuti giocati a Bologna

Fonte: tuttomercatoweb.com

Il Corriere dello Sport torna a parlare della sfida tra Bologna e Inter di mercoledì scorso, con il club nerazzurro che ha manifestato un sentimento di forte irritazione per il poco tempo effettivo. Nella seconda frazione sono stati giocati effettivamente 20 minuti e 34 secondi, per un calcio spezzettato che non ha favorito i nerazzurri, obbligati a vincere per tornare sopra al Milan in classifica.