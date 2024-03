Tensione Lega A-Figc: voci di Serie A ridotta a 18 squadre

Sale il livello di tensione fra la Lega di A, determinata ad aumentare il peso in consiglio federale, e la Figc che, nel processo di rinnovamento del calcio, intende inasprire la parte relativa ai controlli finanziari, si legge sul Corriere della Sera. Se Gabriele Gravina avanza per la propria strada puntando all’approvazione delle riforme grazie a Lega Pro e Dilettanti, il malcontento fra i presidenti, che mantengono tutto il sistema, cresce. Da Roma continuano a soffiare voci di A ridotta a 18 squadre.

"Da vent’anni è a 20" ha detto l’ad del Monza Adriano Galliani. "È incomprensibile che per far giocare a due squadre il mondiale per club e a due-tre la Champions si facciano scomparire due club".