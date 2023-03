Tensione Napoli, ma ora la priorità è il campionato. Formazione: a Udine con Ibra e i titolari

E quella priorità si chiama campionato. I rossoneri, infatti, devono assolutamente fare punti per tenersi caro il piazzamento che garantirebbe la qualificazione alla prossima Champions League; quella attuale e sì importantissima e Pioli punta sì ad arrivare in fondo, ma, a cominciare da stasera, Tonali e compagni devono tornare a vincere dopo due gare senza vittoria in Serie A tra Fiorentina e Salernitana. Davanti alla squadra Campione d'Italia ci sarà l'Udinese, avversario storicamente molto ostico soprattutto tra le mura amiche per i rossoneri.Per tornare alla vittoria, Pioli schiererà il Milan dei titolari, tenendo presente che deve fare per forza a meno di Messias infortunato (sostituito ancora da Saelemaekers) e di Giroud squalificato; al suo posto ci sarà il grande rientro da titolare di Zlatan Ibrahimovic. Per il resto nomi e modulo ormai consueti: Maignan in porta, Kalulu-Thiaw-Tomori terzetto difensivo, Theo Hernandez e Saelemaekers sulle fasce con Bennacer-Tonali in mezzo, davanti Leao e Diaz a supporto del già citato Ibrahimovic.