Tentata rapina nella casa di Gattuso, ladri messi in fuga dal sistema di sicurezza

MilanNews.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Disavventura per Gennaro Gattuso: una banda di rapinatori ha cercato di fare irruzione nella sua abitazione durante il match tra il suo Valencia e il Cadice. A riferirlo è il quotidiano Las Provincias, che specifica come i delinquenti non siano riusciti ad impossessarsi di nulla grazie all'ottimo funzionamento dei sistemi di sicurezza installati dall'allenatore. Dopo la denuncia sporta dall'ex milanista, la Polizia è al lavoro per individuare i responsabili.