Teotino: "Al Milan serve un attaccante? Darei più fiducia a Colombo"

Gianfranco Teotino è intervenuto nel corso della trasmissione Calciomercato - L'Originale. Ecco le sue parole sull'attacco del Milan: "Se il Milan ha bisogno di un attaccante perché non dare fiducia a Colombo? Ha fatto un anno in B, uno in A, credo abbia le giuste credenziali per giocarsi le sue carte. Ha caratteristiche diverse da Giroud, ma non lo vedo come un problema".