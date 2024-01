Teotino: "Bilancio del Milan non è positivo: troppi alti e bassi"

Il girone d'andata si è concluso e il Milan ha ottenuto un punto in più rispetto alla passata stagione. Nella trasmissione serale di calciomercato di Sky Sport è stato tempo di primi bilanci. Si è parlato anche della squadra di Pioli che nella prima parte di questa annata ha vissuto molti sali e scendi. Nello specifico Ginafranco Teotino si è espresso in merito al Diavolo.

Le parole di Teotino sul Milan: "Al momento il bilancio del Milan non è positivo per gli alti e bassi ma anche per l’uscita dalla Champions. Poi la batosta nel derby, la brutta sconfitta in casa con l’Udinese e le difficoltà in tutte le partite di Champions League a parte quella con il Psg. E poi gli infortuni frequenti che alcuni imputano a una preparazione errata. Io vedo infortuni clamorosi anche nel Real Madrid in questa stagione che ha battuto record di infortuni muscolari e non credo che nessuno accusi Ancelotti. Credo dunque che ci sia anche la sfortuna".