Teotino: "Fischi a Leao ingenerosi, le cose migliori le crea sempre lui"

Gianfranco Teotino è intervenuto nel postpartita di Sky Sport dopo Milan-Sassuolo, vinta 1-0 dai rossoneri grazie a un gol di Pulisic. Ecco le sue parole:

"Il Milan è una squadra che reagisce spalle al muro, non volevano sprofondare nella crisi, quindi pur non entusiasmando hanno portato a casa la partita. L'avversario era piuttosto molle, com'è il Sassuolo di sti tempi. Leao non ha giocato bene, ha sbagliato dei controlli per lui semplici, ma i fischi sono ingenerosi, il Milan le cose migliori le fa sempre quando si accende lui".

Questo il tabellino di Milan-Sassuolo di Serie A:

MILAN-SASSUOLO 1-0

Marcatori: 59’ Pulisic.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Kjær (dal 81 Simic), Hernández, Florenzi; Loftus-Cheek (dal 74’ Zeroli), Bennacer (dal 63’ Adli), Reijnders; Pulisic, Giroud (dal 63’ Jovic), Leão (dal 81’ Chukwueze). A disp.: Mirante, Nava; Bartesaghi, Jiménez, Nsiala, Krunić, Romero, Traorè. All.: Pioli.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlić (dal 46’ Tressoldi), Ferrari, Pedersen; Thorstvedt (dal 89’ Ceide), Henrique; Berardi (dal 70’ Castillejo), Bajrami (dal 65’ Volpato), Laurienté (dal 89’ Mulattieri); Pinamonti. A disp.: Cragno, Pegolo; Missori, Viti; Lipani; Álvarez. All.: Dionisi.

Arbitro: Marinelli di Tivoli.

Ammoniti: 88’ Castillejo.

Recupero: 1' 1T, 4’ 2T.