Teotino: "Il Milan nel complesso non meritava il passaggio del turno in Champions: ha giocato bene 2 partite su 6"

Gianfranco Teotino ha commentato la situazione del Milan dopo l'eliminazione dalla Champions League e le nuove possibilità di cammino in Europa League. Ecco le sue parole dallo studio di Sky Sport:

"Il Milan non ha meritato di andare avanti in Champions, nel complesso ha giocato solo due partite buone su sei, forse la prima anche era stata buona, ma col Newcastle è stato schiantato per un'ora, poi è uscito alla distanza come capita adesso al Milan in questa stagione: si rialza sempre nei momenti in cui c'è il pericolo che vada in crisi, invece c'è questa straordinaria capacità di reazione. Complessivamente, credo sia giusto così"