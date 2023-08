Teotino: "Krunic? Con Dominguez al suo posto il Milan sarebbe molto più forte"

Gianfranco Teotino è intervenuto in diretta a Sky Sport 24 - Calciomercato. Riguardo il possibile intreccio di mercato in casa Milan che vede Krunic in partenza per la Turchia, con Dominguez che sarebbe il sostituto individuato dalla dirigenza, ha detto senza troppi fronzoli: "Se il Milan accompagna Krunic in Turchia e va a prendere Dominguez sarà molto più forte".