Teotino: "La prima ora di Newcastle è stata imbarazzante. Scossa arrivata da un gol casuale"

Intervenuto a Sky Sport a pochi minuti dal calcio d'inizio della gara tra Milan e Monza, Gianfranco Teotino ha parlato così della gara di Newcastle dei rossoneri: "A me resta la prima ora di Newcastle, è stata imbarazzante. Sovrasta in tutto... e il Newcastle non è superiore al Milan. La scossa è arrivata grazie ad un gol casuale".