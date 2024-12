Teotino: "Musah funge da scatoletta degli attrezzi: giocatore multiuso"

Il Milan è pronto a sfidare l'Atalanta a Bergamo, una partita già fondamentale per la stagione rossonera: la squadra di Fonseca deve ridurre il gap dalla vetta che potrebbe cominciare a diventare molto ampio. Negli studi di Sky Sport 24 il giornalista Gianfranco Teotino è intervenuto per parlare del Diavolo e in particolare della sfida di questa sera.

Le parole di Teotino sulla funzione di Yunus Musah: "Musah contro il Real fece addirittura il terzino destro di una difesa a cinque per proteggere Emerson. Con le squadre forti Fonseca preferisce avere questo giocatore multiuso come Musah, che funge un po’ da scatoletta degli attrezzi e che serve per rimediare alla mancanza di equilibrio".

16.20 - DOVE VEDERE ATALANTA-MILAN

Data: venerdì 6 dicembre 2024

Ora: 20:45

Stadio: Gewiss Stadium, Bergamo

Diretta TV: DAZN, Sky Sport

Web: MilanNews.it