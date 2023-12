Teotino: "Penso che sia giusto che il Milan sia in Europa League"

Gianfranco Teotino, opinionista, si è così espresso a SkySport sul Milan in Europa League: "Il Milan non ha meritato di andare avanti: ne ha giocato due buone su sei, poi all'ultima è un po' uscita alla distanza come sta capitando spesso. Il Milan si rialza sempre quando è in crisi. Penso che comunque sia giusta l'Europa League per il Milan".