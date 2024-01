Teotino: "Pioli coraggioso a mettere in campo questi giovani"

Presente negli studi di Sky nel post-partita di Empoli-Milan, Gianfranco Teotino ha commentato così la vittoria dei rossoneri per 3-0: "Il Milan è tornato a vincere in trasferta parecchio tempo e lo ha fatto agevolmente. Jimenez e Traoré avevano brillato contro il Cagliari, oggi l'ivoriano ha segnato ancora. Maignan non ha fatto grandi parate, è stata senza dubbio una domenica positiva per il Milan.

Jimenez sta dimostando grande personalità, Traoré ha fatto due gol. Pioli è stato coraggioso a mettere in campo questi giovani. Il Milan ha avuto tanti infortuni, ma grazie alla fiducia di Pioli a questi giovani c'è meno angoscia per queste assenze. Le alternative ci sono e sono valide".