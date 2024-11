Teotino sul Real: "Il Milan trova una squadra che non è ancora a posto"

vedi letture

Nella serata di Sky Sport 24, il collega Giancarlo Teotino ha parlato di Milan in vista della sfida di questa sera del Santiago Bernabeu contro il Real Madrid, su cui si è soffermato:

"È chiaro che per il Milan è una partita difficilissima, però incontra il Real Madrid in un momento in cui ha molte motivazioni, ma poche certezze, perché viene da un 4 a 0 casalingo contro il Barcellona, e perché dall'inizio della stagione, con l'arrivo di Mbappé, che doveva trasformarla in una squadra praticamente invincibile, non ha ancora trovato diciamo una sua stabilità.

Anche in Champions ha già perso una partita, anche in modo sorprendente, a Lille, contro una squadra di medio livello in Europa. Per cui tra l'altro ha anche bisogno di punti e non è un bene per il Milan. Però le sconfitte non fanno mai bene, per cui il Milan tova una squadra che ancora non è a posto.

Non è a posto neanche il Milan, però è una grande occasione perché nessuno poi si aspetta moltissimo giocando al Bernabeu, in questa situazione. Le partite sono tutte giocabili, la partita singola è sempre aperta. È una grande opportunità".