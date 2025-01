Teotino: "Walker è integro, non ha avuto grandi infortuni, ricopre un ruolo che in questa prima parte di stagione nel Milan è stato deficitario"

E' pronto a vestire la maglia rossonera Kyle Walker, esperto difensore inglese che arriva al Milan dal Manchester City. Gianfraco Teotino, giornalista e opinionista commenta così il nuovo acquisto dei rossoneri a Sky Calcio l'Originale:

"Walker ha 18 trofei alle spalle, ha carisma: un giocatore importante, lo è stato e bisogna vedere se lo è ancora. A novembre e dicembre, nella grande crisi del City, lui fu considerato uno dei colpevoli della situazione. Però è integro, non ha avuto grandi infortuni, ricopre un ruolo che in questa prima parte di stagione nel Milan è stato deficitario. Io lo vedo un po’ meno bene come difensore centrale, magari in una difesa a tre sì. È stato uno dei migliori terzini del mondo".