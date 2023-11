Terim: "Milan, serve pazienza e fiducia. Lo stile di Pioli mi piace"

Fatih Terim è un doppio ex di Milan e Fiorentina, che questa sera si affronteranno a San Siro in campionato in una gara di alta classifica in Serie A. L'allenatore turco è stato intervistato questa mattina sulle colonne della Gazzetta dello Sport e ha commentato l'andamento delle due squadre e lo stato di forma attuale. Parlando dei rossoneri, Terim si è concentrato principalmente sulla pressione che si vive costantemente se si indossa la maglia rossonera o se ci si siede sulla panchina.

Così Terim sul rapporto pressione e Milan: "Conosco questa parola. Lo stile di Pioli mi piace: il Milan gioca sempre per imporsi, come nell’anno dello scudetto, in casa e fuori. Chiaro che un allenatore vorrebbe sempre lavorare in tranquillità e non pensare che dopo due-tre partite senza vittorie la gente chieda la sua testa… Servono altre due semplici parole: fiducia e pazienza. Il club deve fargli sentire vicinanza, è sbagliato sedersi in panchina e pensare: “Se non va bene, è finita”