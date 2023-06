Termina l'avventura di Sergino Dest in rossonero: i suoi numeri con il Milan

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Dopo l'anno di prestito dal Barcellona, Sergino Dest è pronto a fare ritorno alla base. Lo statunitense non ha convinto nella stagione disputata con la maglia del Milan. Ecco i numeri della sua stagione: sono 14 le presenze collezionate tra campionato, Coppa Italia, Supercoppa Italiana e Champions League. 635 minuti giocati in tutto, zero gol e zero assist.