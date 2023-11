Terminata ufficialmente la sosta nazionali: i rossoneri rientreranno tutti in Italia

Si è ufficialmente conclusa la terza sosta per gli impegni delle nazionali della stagione 2023-2024. Tutti i calciatori del Milan, partiti in 9 per aggregarsi ai rispettivi Paesi di origine, faranno entro la giornata di oggi rientro in Italia.