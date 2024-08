Terminate le amichevoli del Milan. Ora si fa sul serio: quando si gioca la prima di campionato

Con la vittoria sul Monza per 3-1, il Milan ha chiuso le amichevoli della pre-stagione. Ora, dunque, non resta che fare sul serio. I rossoneri ospiteranno sabato alle 20:45 il Torino a San Siro per il match valido per la prima giornata di Serie A.