Ternana super in trasferta: solo il Milan ha fatto meglio in Europa

La Ternana grazie alla vittoria in casa del Teramo ha raggiunto la doppia cifra nella casella vittorie in trasferta, un risultato di grande rilievo che pone il club umbro sul podio non solo in Italia, ma addirittura in Europa (tenendo conto dei campionati professionistici dei 5 Paesi più importanti). Come sottolinea il Corriere dell’Umbria la squadra di Cristiano Lucarelli è infatti dietro solo al Milan di Stefano Pioli, che ha vinto undici volte lontano da San Siro, e al pari di Manchester City e Leicester. Dietro la Ternana ci sono club importantissimi come Inter, Bayern Monaco, Paris Saint-Germain, Manchester United, Atletico Madrid, Barcellona e Lille oltre che un’altra capolista della nostra Serie C come il Padova, tutte a quota nove vittorie esterne in stagione.