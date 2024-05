Terracciano a MTV: "Abbiamo preparato bene questa partita. Prima da titolare? Aspettavo da tanto quest'opportunità"

Nel corso del pre partita di Torino-Milan, Filippo Terracciano è intervenuto ai microfoni di Milan TV. Queste le sue dichiarazioni.

Che tipo ti di partita vi aspettate contro il Torino?

"E' una partita che abbiamo preparato bene perché il Torino e mister Juric hanno un'identità forte, quindi sappiamo bene il loro modo di giocare ed abbiamo preparato la partita a posta".

La prima da titolare per te: che emozioni provi e come ti senti dopo questi mesi che sei entrato sempre più parte di questo gruppo?

"Sì, prima partita da titolare. L'aspettavo da tanto e non potevo chiedere partita migliore per giocarla perché conosco bene anche il mister avversario, e quindi sono molto contento di giocare questa sera".

Come ti senti a livello personale?

"Penso che ho avuto una crescita importante anche giocando poco. Allenamento dopo allenamento contiamo sempre di imparare quindi ero a conscenza di questa grande crescita che mi aspettava e non mi aspettavo niente di diverso".