Terracciano a Sky: "Mi sono sempre allenato in attesa di questo momento. Chi mi ha impressionato di più? Giroud, una persona fantastica"

Filippo Terracciano ha parlato così ai microfoni di Sky Sport prima della sfida tra Torino e Milan.

Mesi di apprendistato, come li hai vissuti?

"Con grande entusiasmo, ho cercato di portarlo sempre con me. Mi sono sempre allenato in attesa di questo momento".

Come sono andati questi mesi?

"Ho trovato un gruppo fantastico, è stato facile integrarmi. Chi mi ha impressionato di più? Giroud, una persona fantastica".

Le formazioni ufficiali di Torino e Milan:

TORINO (3-4-1-2): Milinković-Savić; Tameze, Buongiorno, Masina; Bellanova, Linetty, Ilić, Rodríguez; Ricci; Pellegri, Zapata. A disp.: Gemello, Popa; Dellavalle, Djidji, Lovato, Savva, Sazonov; Ciammaglichella, Lazaro, Silva Pertinhes, Vojvoda; Kabić, Okereke, Sanabria. All.: Jurić.

MILAN (4-3-3): Sportiello; Kalulu, Thiaw, Tomori, Terracciano; Reijnders, Bennacer, Musah; Pulisic, Jović, Okafor. A disp.: Maignan, Mirante; Bartesaghi, Calabria, Caldara, Florenzi; Adli, Pobega, Zeroli; Giroud, Leão. All.: Pioli.

Arbitro: Feliciani di Teramo.