Terracciano e i tanti ruoli: "Non è una cosa a cui do importanza, devo fare del mio meglio dove mi mette il mister"

vedi letture

Terzino, centrale, esterno e all'occorrenza anche centrocampista. Nel corso della sua giovane carriera Filippo Terracciano ha ricoperto più ruoli, risultando un elemento di valore per la sua duttilità.

Nel corso della sua conferenza stampa di presentazione a Milanello l'ex Verona parla di questo argomento, non prediligendo nessuna posizione in particolare: "Non ho mai dato importanza al ruolo, io devo solo fare del mio meglio dove mi mette il mister. Non ci penso molto. Contro l'Atalanta ho giocato a sinistra perché il mister mi ha detto di ricoprire quel ruolo lì. Dove vengo schierato io dò il mio meglio".