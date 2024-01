Terracciano già a Milano, ma… per giocare contro l’Inter: è convocato dal Verona

Mister Marco Baroni ha convocato 25 calciatori per Inter-Hellas Verona, match valido per la 19a giornata della Serie A TIM 2023/24, in programma domani, sabato 6 gennaio alle ore 12.30, allo stadio 'Meazza' di Milano.

1 Montipo

2 Amione

3 Doig

5 Faraoni

8 Lazovic

9 Henry

11 Djuric

13 Cruz

17 Kallon

18 Hongla

22 Berardi

23 Magnani

24 Terracciano

25 Serdar

26 Ngonge

31 Suslov

32 Cabal

33 Duda

34 Perilli

37 Charlys

38 Tchatchoua

42 Coppola

77 Mboula

90 Folorunsho

99 Bonazzoli